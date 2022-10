Governo, Nisini (Lega): Nomine last minute, occhi puntati su Anpal Servizi

Roma: “Si apprende con stupore della convocazione di un Consiglio di amministrazione di Anpal servizi per il prossimo 25 ottobre. In quell’occasione potrebbe essere approvata una riorganizzazione societaria con avanzamenti di carriera e nomine di nuovi dirigenti, senza che la mission sia stata concordata con il nuovo esecutivo. A chiedere il Cda è stata la neo presidente Cristina Tajani che - dopo essere stata nominata a luglio 2022 dall’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando - era stata candidata alle recenti elezioni politiche tra le fila del Pd, mantenendo comunque il suo ruolo societario. Ci chiediamo se la mancata elezione non sia la causa di questo ipotetico blitz. Chiederemo alla Corte dei Conti di verificare la regolarità della procedura. Serve rispetto per le amministrazioni dello Stato". Lo dice in una nota la deputata della Lega Tiziana Nisini, sottosegretario uscente al Ministero del Lavoro e Politiche sociali.