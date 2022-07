"Gli ultimi Re di Vulci", ecco la mostra

Inaugurazione della mostra Venerdì 15 luglio, ore 18.00

Massa Marittima: L'aristocrazia etrusca vulcente alle soglie della conquista romana. In esposizione oltre 50 reperti archeologici provenienti dal Parco archeologico di Vulci, rientrati in Italia dopo la loro esposizione al Museo archeologico di Francoforte. Una mostra che racconta il periodo ellenistico e l’ultima fase dell’aristocrazia etrusca di Vulci, prima della conquista romana attraverso i corredi funebri rinvenuti in alcuni sepolcri monumentali. La mostra testimonia i fasti delle famiglie più importanti di Vulci nella complicata fase storica che vide il prepotente arrivo di Roma e il passaggio delle città sotto il dominio romano. In esposizione a Massa Marittima elementi di oreficeria e altri corredi funebri, tra i quali specchi decorati con miti greci e una coppa tolemaica importata dall’Egitto che rappresenta un unicum e sottolinea come la famiglia aristocratica etrusca a cui apparteneva l’oggetto, aveva avuto la possibilità di mantenere rapporti nel Mediterraneo anche sotto il dominio romano.







Nel corso dell'evento interverranno: Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura; Roberta Pieraccioli, direttore dei Musei di Massa Marittima, Simona Carosi funzionario della Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria meridionale; Carlo Casi, direttore scientifico del Parco archeologico di Vulci; Claudia Pietrini, presidente della Cooperativa Zoe.

La mostra sarà visitabile dal 15 luglio fino al 1 novembre, secondo gli orari di apertura del Museo.

Orari di apertura:

tutti i giorni 10.30 - 13.00 / 15.00 - 20.00 (da settembre chiuso il lunedì)

Collegati alla mostra, una serie di eventi da luglio a ottobre:

VISITA AL PARCO DELL’ACCESA

19 luglio, ore 9.00

Località La Pesta, ingresso area Parco dell’Accesa.

Visita guidata del direttore del progetto Accesa, Stefano Giuntoli. Evento gratuito.

VISITA ALLA COLLEZIONE ETRUSCA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO G. CAMPOREALE

20 luglio, ore 21.15 - Museo Archeologico G. Camporeale.

Visita guidata in compagnia del direttore del progetto Accesa, Stefano Giuntoli. Ingresso 4 €.

QUATTRO CHIACCHIERE CON L’ARCHEOLOGO

25 luglio, ore 18.00 - Bike Garage, Piazza Garibaldi.

Una birra e una chiacchierata con l’archeologo Manuele Putti, Università degli studi di Siena, sui paesaggi di Miranduolo e San Galgano tra medioevo e modernità. A seguire visita guidata alla mostra Gli ultimi Re di Vulci.

Conferenza gratuita, visita alla mo- stra e al museo 10 € con consumazione.

QUATTRO CHIACCHIERE CON L’ARCHEOLOGO

8 agosto, ore 18.00 - Bike Garage, Piazza Garibaldi.

Una birra e una chiacchierata con l’archeologa Camilla Felicioni, Università degli studi di Siena, sulle strade e i confini tra le Dioce- si di Massa Marittima e Roselle, ragionando sulle dinamiche in- sediative a partire da un sito poco noto, il Castello di Roscaino. A seguire visita guidata alla mostra Gli ultimi Re di Vulci.

Conferenza gratuita, visita alla mostra e al museo 10 € con consumazione.

ETRUSCHI DI CITTÀ ED ETRUSCHI DI PERIFERIA

12 agosto, ore 18.00 - Località La Pesta, ingresso area Parco dell’Accesa.

Visita al sito etrusco del Lago dell’Accesa con l’archeologo Matteo Colombini responsabile dei musei di Massa Marittima, riflettendo sulle dinamiche insediative e sui modi di vita nelle grandi metropoli etrusche e nei centri periferici.

Costo: 12 € comprensivo di ingresso al Museo Archeologico G. Camporeale e alla mostra Gli ultimi Re di Vulci.

QUATTRO CHIACCHIERE CON L’ARCHEOLOGO

29 agosto, ore 18.00 - Bike Garage, Piazza Garibaldi.

Una birra e una chiacchierata con l’archeologo Matteo Penco, Università di Firenze, sul significato e l’utilizzo degli equini tra periodo villanoviano ed etrusco.

A seguire visita guidata alla mostra Gli ultimi Re di Vulci.

Conferenza gratuita, visita alla mostra e al museo 10 € con consumazione.

QUATTRO CHIACCHIERE CON L’ARCHEOLOGO

19 settembre, ore 18.00 - Bike Garage, Piazza Garibaldi.

Una birra e una chiacchierata con l’archeologo Edoardo Vanni, Università di Siena, riflettendo sulle economie pastorali e i paesaggi marginali di Toscana dall’età antica a quella contemporanea. A seguire visita guidata alla mostra Gli ultimi Re di Vulci. Conferenza gratuita, visita alla mostra e al museo 10 € con consumazione.

BREAK THE DISTANCE LAGO DELL’ACCESA!

1 ottobre, ore 16.00 - località La Pesta, ingresso del Parco dell’Accesa.

Visita guidata e pulizia del sito archeologico del Lago dell’Accesa assieme all’archeologo Matteo Colombini, responsabile dei Musei di Massa Marittima e l’associazione Break the distance. Attiviamoci per prenderci cura del nostro passato! Evento gratuito.

Per info e prenotazioni: accoglienzamuseimassa@gmail.com - tel. 0566 906525