Gli studenti del Liceo Musicale di Grosseto si fanno onore ai concorsi

Giovani musicisti crescono.



Grosseto: Gli ultimi giorni di scuola non sono i più “leggeri”, al Liceo Musicale “Polo Bianciardi” di Grosseto: studenti e professori sono impegnatissimi, tra i saggi di classe e i grandi Concerti Finali, veri e propri eventi musicali con cui sono iniziate le celebrazioni per il decennale della nascita di questa istituzione, che accoglie e forma ragazzi provenienti da tutta la provincia, e non solo.

Oltre a queste attività “scolastiche”, alcuni studenti sono stati impegnati anche nella partecipazione a concorsi musicali, e vogliamo qui nominarli, per sottolineare il fatto che l’amore e la passione per l’arte continuano a nascere, a sbocciare, nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo…e finché c’è amore, passione e arte, c’è speranza per il futuro!

Qui di seguito i dettagli e gli studenti classificati.

Concorso Musicale Provinciale “Recondite Armonie”:

Cat. J - 14/18 anni

Filippo Tronchi, classe 1A, Pianoforte - 1° Premio (Prof.ssa Gloria Mazzi)

Miguel Clementi, classe 2A, Pianoforte, 2° Premio (Prof.ssa Patrizia Varone)

Martino Leonardo Simoni, classe 3A, Canto - Diploma di merito (Prof.ssa Tamara Pintus).





Rassegna Musicale “Citta’ Di San Vincenzo 2022”:

Cat. 1 - Solisti delle classi 1 e 2 Liceo Musicale

Filippo Tronchi - Pianoforte - 1° Premio

Jacopo Ciardi, Sassofono - 3° Premio (Prof. Andrea Coppini)

Cat. 1 - Solisti delle classi 3 e 4 Liceo Musicale

Diego Biagi - Pianoforte - 2° Premio (Prof.ssa Gloria Mazzi)

Cat. 5 - Duo e Trio Classi 3-4-5

Duo violino e pianoforte, Beatrice Ceccarelli e Filippo Tronchi, 1° Premio Assoluto (proff. Gabriele Palumbo e Gloria Mazzi)