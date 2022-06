"Gli Statuti di Manciano del 1522". Conferenza dell'Architetto Fabio Detti

Manciano: Sabato 18 giugno alle ore 17.00, nella Sede storica de Le Stanze in via Cavour a Manciano, torna la rassegna Le Voci della Storia con il terzo appuntamento in programma.

L'architetto Fabio Detti parlerà degli Statuti di Manciano, la cui redazione risale ad esattamente 500 anni fa (1522) e di cui il Comune ha acquisito una copia digitale dall'Archivio di Stato di Siena, dove sono conservati.

Sarà l'occasione per presentare il progetto di realizzazione di un archivio virtuale della Comunità Mancianese, dove raccogliere gli importanti documenti che raccontano la storia della comunità, attualmente conservati negli archivi di Grosseto, Firenze, Siena, Pitigliano e Acquapendente. Un appuntamento di alto interesse storico.