Gli "incompiuti" del superbonus. Da Grosseto la petizione nazionale

Grosseto: Il grossetano Giovanni Di Meo, appassionato di politica e di sociale, lancia una petizione nazionale su change.org: "Portiamo a termine gli incompiuti del superbonus".



«Molte persone - sostiene Di Meo - vivono una situazione di disagio a causa delle facciate delle case non portate a termine. Per non parlare della antiesteticità di queste impalcature ferme.

A prescindere, dunque, dai normali giochi di prestigio tra i partiti, che giocano a chi sia il partito più prestigioso, se si decide di dismettere il superbonus è necessario che lo stato si faccia carico delle spese di ultimazione dei lavori già iniziati.

Con la presente petizione si richiede, dunque, da parte dei cittadini, sia coinvolti con la presenza di dette impalcature, sia ad essi solidali, un decreto contingibile ed urgente per finanziare, tramite pianificazione, anche pluriennale, il completamento di quei lavori già iniziati e solo ed esclusivamente di questi.

Preso atto dunque che non ci sia più la possibilità di richiedere il superbonus, per vari motivi congiunturali, richiediamo, con la presente petizione, che vengano terminate urgentemente quelle facciate già iniziate, costituenti un elemento di degrado urbano, con costo interamente a carico dello stato Italiano, anche con un progetto ad hoc relativo ai finanziamenti provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La petizione è rivolta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del consiglio Giorgia Meloni ed alla camera ed al Senato della Repubblica, oltre che alla commissione Europea, che, comunque, ha un ruolo importante e di vigilanza e di controllo anche sul lavoro degli stati membri dell'Unione.

A me in particolare - conclude Di Meo - hanno colpito gli "incompiuti" presenti in via Mascagni, perché abito lì vicino, ma in città ed in tutto lo stivale ce ne sono, purtroppo, moltissimi altri».