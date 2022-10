Gli impegni delle squadre della Blue Factor nel fine settimana

Ferma la serie A e la serie B, in pista under19, under15 e under13



Castiglione della Pescaia: Fine settimana con il turno dir riposo per la serie A2, arrivate le previste squalifiche di una giornata, dopo il derby vittorioso a Grosseto nell’esordio di Coppa Italia, per l’allenatore Alberto Aloisi e il capitano Luigi Brunelli e la serie B. Iniziano i campionati giovanili e le squadre dell’Hc Castiglione sono tutte in pista.

Per prima esordisce l’under19 allenata da Alberto Aloisi, stasera alle 20,45 al Casa Mora arbitro Matteo Galoppi di Follonica, ospita l’Ash Spv Viareggio. L’under 15 di Luigi Brunelli e Alessandro Brizzi, dopo il rinvio della prima giornata, scende in pista sabato alle 17, sempre al Casa Mora arbitro Matteo Galoppi di Follonica, contro il Gamma Innovation Sarzana. L’under 13 di Alessandro Brizzi inizia il campionato con la trasferta, domenica alle 17 a Viareggio contro il Cgc.