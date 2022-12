Gli audiolibri di Olmo donati alla Biblioteca della Ghisa

Emanuela Bristot, mamma di Olmo, ha deciso di donare alla Biblioteca della Ghisa, e in particolare alla sezione ragazzi, 13 audiolibri e alcune opere in cartapesta realizzate dal figlio recentemente scomparso.



Follonica: «Mio figlio amava le storie di eroi e di amicizia tra uomo e animali. Era un generoso ed un sognatore, con i piedi per terra, anzi, su di una carrozzina. Nei nostri vent'anni insieme mi ha insegnato molto, soprattutto l’ascolto nella relazione: oggi che lui non c’è più vorrei che questo dono passasse ad altri ragazzi, donando alla biblioteca della città in cui sono nata, ossia Follonica, gli audiolibri che lo hanno accompagnato e le opere che ha realizzato, ispirate dai suoi viaggi “attorno al mondo”».

Queste sono le parole di Emanuela Bristot, fotografa follonichese e mamma di Olmo. Emanuela ha deciso di donare alla Biblioteca della Ghisa, e in particolare alla sezione ragazzi, 13 audiolibri e alcune opere in cartapesta realizzate dal figlio recentemente scomparso.





«È con spirito creativo e avventuroso che vorrei che vi si aprissero “viaggi” alla scoperta di voi stessi e degli altri» dice Emanuela.

L'iniziativa pubblica organizzata dalla Biblioteca della Ghisa si svolgerà oggi, mercoledì 7 dicembre, alle 11 in biblioteca. Per l'occasione verrà donata anche una fotografia fatta da Emanuela Bristot nel periodo del lockdown, dal titolo "To the end of love".





L'iniziativa di donazione è aperta a tutti ed è prevista la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi della scuola media dell'Ilva.