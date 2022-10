Gli alunni e le alunne della Bugiani vanno nello spazio

Follonica: Gli alunni e le alunne delle classi 3B e 3C della scuola secondaria di I grado A. Bugiani, hanno partecipato ai laboratori organizzati in occasione della World Space Week



World Space Week (WSW), che si svolge dal 4 al 10 Ottobre, è un evento annuale celebrato in tutto il mondo per ricordare l’importanza che la scienza e la tecnologia rivestono nel miglioramento della condizione umana. Gli alunni e le alunne delle classi 3B e 3C della scuola secondaria di I grado A. Bugiani, accompagnati dalle insegnanti Lucia Onesti e Rita Rabissi, hanno partecipato ieri mattina ai laboratori organizzati per l’occasione dai ragazzi e dalle ragazze del Liceo delle Scienze Applicate di Follonica.

L’evento prevedeva l’allestimento di cinque postazioni nelle quali i ragazzi e le ragazze delle classi quarte del Liceo hanno illustrato altrettante tematiche riguardanti lo spazio quali la Luna, il Sistema Solare, la misura della distanza di una stella o di un pianeta e la preparazione e il lancio di un razzo costruito da loro stessi. I ragazzi e le ragazze della Bugiani sono stati divisi in gruppi in modo da poter assistere tutti alle varie attività. L’esperienza ha entusiasmato tutti i ragazzi, sia quelli in veste di “esperto” sia gli altri che sono stati coinvolti in una lezione diversa e stimolante, che hanno potuto vivere una mattinata in un nuovo ambiente scolastico e prendere visione della nuova organizzazione che avrà il percorso scolastico che stanno per intraprendere.