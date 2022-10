Girogustando arriva a Cala Piccola

Monte Argentario: Proseguono gli appuntamenti con Girogustando. La prossima cena si svolgerà il 13 ottobre al ristorante Torre d'argento boutique hotel di Monte Argentario con il suo chef Francesco Carrieri (nella foto) che ospiterà Pecora nera di Montecatini.



Il format prevede un ristorante ospite, quello locale, e uno chef da fuori provincia. Il fine è quello di valorizzare prodotti locali di qualità. L'iniziativa è realizzata da CAT Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio.

«Siamo sempre molto disponibili alle iniziative che coinvolgono i territori – afferma Massimo Sandrelli, presidente di Cala piccola spa – ci piace avere scambi con territori vicini o simili a noi».

«La ristorazione è un punto vincente del turismo italiano, e in Toscana lo è anche di più, per la qualità delle materie prime. Il turismo è uno dei grandi cardini su cui si basa l'economia ed è giusto valorizzarlo. Questa di Girogustando è un'occasione interessante e auspichiamo ce ne siano sempre di più, in modo da valorizzare il territorio e valorizzarne le qualità».

La serata offrirà eccellenze come le capesante o i tortelli alla burrata e gamberi rosa dell'Argentario.

Alla manifestazione parteciperanno i sommelier Ais che serviranno i vini delle cantine del Consorzio tutela vini di Maremma.