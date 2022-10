Grosseto: Non ci sono smentite tra le parti. L'imprenditore grossetano Giovanni Lamioni ad un passo dall'acquisto dell'US Grosseto.



La trattativa con Guida per l'acquisizione della società unionista è ben avviata, è in fase avanzata per l'acquisto della società biancorossa. L'imprenditore grossetano ed i suoi partener sono pronti.

Del resto lo stesso Guida conferma l'intesa con Giovanni Lamioni, l'interesse nell'acquisizione dell'Us Grosseto. Lo stesso Lamioni ha ammesso che la trattativa esiste, ma non è ancora conclusa. Mancano solo pochi dettagli.

La trattativa va avanti speditamente.