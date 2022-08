Giovanisì, ad agosto comunicazione e informazione non si fermano

Firenze: Nel mese di agosto le attività di comunicazione e informazione di Giovanisì non vanno in ferie. Dal lunedì al venerdì, lo staff del progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani continuerà a fornire a ragazze e ragazzi notizie e approfondimenti sulle oltre 60 opportunità che periodicamente vengono promosse nell’ambito del progetto regionale.



Resteranno attivi sia i canali di informazione diretti (numero verde, mail dedicata, facebook messenger) sia le attività di comunicazione (social, telegram e sito web).

Nell’area Studio e Formazione, tra i principali bandi aperti in queste settimane ci sono quelli per borse di studio e posti alloggio per studenti universitari e quelli per la frequenza dei percorsi Its (Istruzione Tecnica Superiore). Per l’area Fare impresa il bando per la Creazione di impresa – Microcredito e il Fondo giovani professionisti. Per l’area Giovanisì+ attivo il bando sull’agricoltura sociale e la call del Premio alle migliori idee innovative Start Cup Toscana 2022.

In attivazione, sempre in agosto, anche il bando destinato agli investimenti nel settore vitivinicolo (area Fare impresa). Giovanisì su web e social