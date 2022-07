Giovanisì, Accènti Intoscana numero 9 racconta cosa si fa con microcredito

Scritto da Redazione, venerdì 22 luglio 2022



Tra le misure di Regione Toscana e Giovanisì più capaci di dare respiro alla creatività e alle ambizioni di ragazze e ragazzi toscani c’è il microcredito per fare impresa. A questa piccola ma preziosa forma di prestito a tasso zero è dedicata la nona puntata di "Accènti Intoscana", il format video di Fondazione Sistema Toscana (realizzato con Ufficio Giovanisì e redazione di intoscana.it) che racconta le storie dei beneficiari nate dalle opportunità offerte con il progetto regionale per l’autonomia dei giovani. “Una misura – spiega Bernard Dika, consigliere per le politiche giovanili del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – che in 11 anni ha permesso a quasi 2000 giovani di aprire la propria impresa”.

Protagonisti dell’episodio numero 9 del format, online da oggi, sono Marianna e Chiara, che un anno fa hanno potuto aprire a Prato Le storie della Mippa, libreria per bambini e ragazzi a Prato, e Silvia che, insieme al suo socio Filippo, ha dato vita a NOP – Only Plants, un marketplace di piante rare ed esotiche a Firenze.

“Questo spazio rappresenta la realizzazione di un sogno”, dice Marianna che ripercorre l’origine del nome che assieme a Chiara ha dato a Le storie della Mippa. A ispirarla sono state le favole della buonanotte che suo suocero raccontava ai figli quando erano bambini: la Mippa era un personaggio di fantasia protagonista di mille avventure, ma non si sapeva che aspetto avesse, quindi chiunque poteva immaginarla come voleva. La stessa libertà e fantasia che le due socie hanno voluto ricreare nella loro libreria, che vuole essere “la più inclusiva possibile”.

NOP invece nasce dall’amore per il mondo vegetale di Silvia Plebani, che ha lasciato il suo lavoro in pubblicità a Milano per costruire un marketplace di piante rare ed esotiche, prima solo virtuale e ora anche fisico. Oggi Silvia e il suo socio Filippo, grazie al microcredito di Giovanisì e Regione Toscana, viaggiano in tutto il mondo per trovare piante particolari, difficili o impossibili da reperire nel nostro paese, dal Sud America alle giungle tropicali di Panama, dall’Indonesia al Messico, e poi le propongono a una community di appassionati.

“Solitamente – aggiunge il consigliere Dika - quando pensiamo ai giovani imprenditori pensiamo a giovani figli di imprenditori. Invece il lavoro che Giovanisì fa è permettere a tutti i giovani di poter realizzare il proprio sogno grazie al contributo che con il microcredito la Regione offre. Quasi 25mila euro che permettono di superare quello scoglio, quelle difficoltà iniziali. Diciamo ai giovani che ci seguono di guardare alle storie come quelle di Marianna, di Filippo, di Silvia e attraverso il loro esempio e modello credere nei propri sogni”.

Il bando Creazione di impresa – Microcredito, finanziato con risorse del POR CREO FESR sostiene con un prestito a tasso zero della durata di 7 anni le micro e piccole iniziative imprenditoriali giovanili, femminili, di destinatari di ammortizzatori sociali o liberi professionisti. L’agevolazione viene concessa nella misura del 70% del costo totale ammissibile, fino ad un massimo di 24.500 euro. Il progetto deve avere un investimento compreso tra gli 8mila e i 35mila euro, nei settori del manifatturiero, artigianato, commercio, cultura, turismo e terziario.