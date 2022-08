"Giovani in musica 2". Prosegue l'estate in musica a Piombino

Piombino: Al centro Giovanile Fabrizio De André di Piombino, continua la rassegna Giovani in Musica 2, ad esibirsi giovedì 11 agosto, ore 21, i Disnomia – Alice Di Clemente (basso elettrico), Pietro Rizzuto (chitarra e voce), Pietro Bernardi (batteria) - un trio composto da artisti appena diplomati, nato proprio all’interno del liceo musicale Bianciardi di Grosseto; il loro sarà un omaggio ai brani imprescindibili del rock e a quelli immortali del metal.



La Rassegna Giovani in Musica è stata creata nel 2021, durante il delicato momento di emergenza pandemica, ed è ripartita quest’anno in una forma più articolata: cinque concerti dedicati alla musica e ai vari ambiti musicali, dal jazz al rock, per arrivare al metal, al pop rock e al pop jazz.

Il cartellone si pone come obiettivo principale quello di valorizzare il talento di giovani, giovanissimi musicisti, assoluti protagonisti di questa rassegna, e il suo scopo è quello di permettere ai ragazzi che studiano in scuole e licei musicali locali (Piombino, Venturina, Grosseto) di prendere gradualmente confidenza con l’ambito professionale.

Gli appuntamenti continueranno fino alla fine del mese.

La serata del 19 agosto vedrà salire sul palco i Dynamite36. Il gruppo, ormai lanciato nel panorama della musica, è anch’esso formato da artisti la cui storia ha inizio nel territorio.

Il festival si concluderà il 27 agosto, con Due Gatti sul sofà, un pop jazz che vedrà ancora una volta protagonisti gli allievi provenienti dalle scuole locali.

«Lavorare con i giovani è il nostro obiettivo, creare progetti con loro e dedicati a loro. Ci rende orgogliosi essere riusciti a fare questa nuova edizione di Giovani e Musica 2, dedicata alla musica in tutte le sue forme. Ringrazio il Comune di Piombino per aver creduto in questo progetto, in particolare l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione Simona Cresci» dichiara Gloria Mazzi, Presidente A.Gi.Mus. Grosseto.



Ingresso libero.