Giornata Olimpica e Premi Coni Grosseto il 6 dicembre

Grosseto: Il giorno 6 Dicembre 2022 dalle ore 16,00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Istruzione Superiore “Pietro Aldi” – Piazza E. Benci – Grosseto, si svolgerà la “Giornata Olimpica” con il conferimento delle Benemerenze Sportive del Coni.



Saranno assegnate sia le onorificenze del Coni Nazionale con la Medaglia di Bronzo al Valore Atletico, la Stella di Bronzo al Merito Sportivo a Società, le Stelle d'Oro al Merito Sportivo a Dirigenti relative al 2021, che le Benemerenze Sportive che il Coni Delegazione di Grosseto ha conferito a coloro che si sono particolarmente distinti per meriti sportivi nell'anno 2022 nella nostra provincia.

L'evento è stato organizzato presso il Polo Liceale al fine di rafforzare quel valore etico ed educativo che lo sport può rappresentare insieme all'ambiente scolastico. A dare ulteriore valore all'evento vi sarà l'intervento della Dott.ssa Claudia Valiani dal tema “Educarsi per educare attraverso lo sport”. Seguiranno le premiazioni alla presenza di tutte le massime Autorità della nostra città nonché del Presidente Regionale CONI Simone Cardullo e di quello del Delegato Provinciale Elisabetta Teodosio.

Di seguito le onorificenze ed i nominativi dei premiati con le motivazioni:





Benemerenze Sportive concesse dal Coni nazionale

Stella di bronzo al merito sportivo a societa' Circolo pattinatori Grosseto 1951

Il Circolo Pattinatori Grosseto è una delle eccellenze sportive cittadine. Una società che nella sua storia ha regalato grandi soddisfazioni alla città, non ultimo il settimo posto dello scorso anno, ma anche la qualificazione per il secondo turno di Champions League, che si giocherà dal 14 al 16 dicembre prossimi a Diessbach, in Svizzera, e per l’attuale momento magico dei ragazzi allenati da Michele Achilli, che si sono sistemati al terzo posto della classifica e hanno ipotecato un posto nei playoff di Coppa Italia. La società fu fondata nel 1951 dall’impegno di alcuni appassionati e praticanti il pattinaggio coordinati dal presidente Mario Parri, al quale nel 2021 è stata intitolata la pista nel centro sportivo di via Mercurio. La scorsa primavera è arrivato il primo trofeo dell’era Osti, la Coppa Italia under 11. Un palmares di livello straordinario, che trova pochi riscontri in città. Nelle ultime cinque stagioni il Circolo Pattinatori ha scalato rapidamente la classifica del ranking mondiale, sistemandosi in un prestigioso 36° posto, grazie a due promozioni consecutive che l’hanno riportato nel Gotha nazionale a distanza di 42 anni.

Medaglia di bronzo al valore atletico, Eryilmaz Halit - PUGILATO - Pugile della Fight Gym Grosseto del Presidente Amedeo Raffi, è Campione Italiano 2020 nella categoria 56 kg. Allievo del Maestro Raffaele D’Amico, ha rappresentato l’Italia nella categoria 57 kg al prestigioso Torneo Internazionale “Les ceintures” svoltosi in Francia ed ai Campionati Europei di pugilato svoltisi a Roseto degli Abruzzi nel 2021 oltre ad aver collezionato numerosi successi sul ring.

Stella d'oro al merito sportivo a dirigente Secondo Benedetti - Per molti anni Presidente Provinciale della Federazione Ciclismo Italiano e poi Delegato Provinciale ha dedicato la sua vita sportiva al ciclismo e anche grazie a lui il nostro territorio è stato attraversato da diverse tappe del Giro d’Italia. Attualmente è Presidente Provinciale dell’Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo - Associazione Benemerita del CONI - dove continua a dare un contributo importante grazie alla sua esperienza e profonda passione per lo sport, valorizzando il significato delle “stelle” e “palme” come alta benemerenza morale al fine di promuovere iniziative e progetti che aiutino i giovani a recepire e divulgare il valore etico ed educativo e sociale dello sport.

Bonelli Pierpaolo - Come Vigile del Fuoco si è occupato per molto tempo del loro gruppo sportivo soprattutto negli sport invernali. Ha rivestito lungamente la carica di Presidente Provinciale della Federginnastica riuscendo a portare la Squadra di Ginnastica Ritmica a Follonica ed a Marina di Grosseto per la preparazione alle Olimpiadi ed in vari edizioni dei Campionati del Mondo.





Premi conferiti dal Coni Grosseto - Categorie giovanili

PAZZAGLI ANDREI LUCA - FIPSAS – A.S.D. G.A.O. BRINELLA Gruppo Atleti Orbetello - Convocato nella stagione 2022 nella Nazionale Italiana Under 18 ed ha partecipato ai Campionati Mondiali in acque libere conquistando la medagli d’oro nella staffetta 4x1000 mista stile bipinne Categoria Juniores. Si è classificato terzo nei 1000 metri stile bipinne Categoria Juniores - terzo nei 3000 metri stile bipinne Categoria Juniores. Inoltre si è classificato 1 al Campionato Italiano in Acque Libere U18 nei 3000 metri stile pinne e 2 nei 1000 metri stile pinne oltre ad altri risultati di prestigio ottenuti sempre nel 2022.

MARIOTTI IRENE - FIT - ASD Circolo Tennis Grosseto - Campionessa del Mondo di Beach Tennis con la Nazionale Junior al Campionato svoltosi in Brasile e Campionessa Italiana categoria U18 sia nel singolo che in coppia

BICOCCHI MIA - FIG - Disciplina Ginnastica Artistica - 1 classificata al Campionato Italiano F.G.I. Silver categoria LC3 Junior svoltosi a Rimini

Categoria Master

D’AMARIO ALESSANDRA – FIJLKAM - A.S.D. BODY LIFE - Disciplina Judo - 2 classificata al Campionato Mondiale svoltosi a Cracovia e 2 classificata al Campionato Italiano Master 52 Kg.

MILANO MASSIMO - FIPSAS - A.S.D. G.A.O. BRINELLA Gruppo Atleti Orbetello - 1 classificato al Campionato Mondiale Master in acque libere nei 1000 metri stile bipinne e 1 classificato nei 3000 metri stile bipinne

NSHIMIRIMANA JOACHIM - FIDAL – A.S.D. TRACK&FIELD - 3 volte oro ai Campionati Europei Master a Braga nella corsa campestre e a Grosseto nella mezza maratona sia individuale che a squadre

PREMI ASSOLUTI

BARTOLINI MATTEO - FIPSAS - A.S.D. G.A.O. BRINELLA Gruppo Atleti Orbetello - 1 classificato nella categoria C21 ai Campionati Italiani Diversamente Abili di nuoto pinnato disputati a Lignano Sabbiadoro nei 50 metri bipinne cat. seniores

MARAMOTTI FABIA – FITRI - TRIATHLON GROSSETO A.S.D. - 3 classificata al Campionato Mondiale IRONMAN disputato alla Hawaii, 1 classificata IRONMAN Aix-en-Provence in Francia e 2 classificata ULTRAMAN svoltosi in Florida.

PREMIO A SOCIETA’ DELL’ANNO

SKEEP - CIP - Associazione che è fortemente impegnata nel sociale con particolare attenzione allo svolgimento dell’attività sportiva anche agonistica per i suoi Atleti speciali. In particolare si sono distinti nel corso del presente anno MUSSIO Lorenzo medaglia d’oro nei 400 metri cat.T20 ai Campionati Italiani FISPES Indoor di Ancona e medaglia d’argento nel salto in lungo cat.T20 ai Campionati Italianai Assoluti FISPES di Padova – MORARU Diana Ioana medaglia d’oro nei 100 metri cat.T35 ai Campionati Italiani Assoluti FISPES di Padova – PONTE Matteo medaglia di bronzo nei 50 metri stile libero e nei 50 metri stile farfalla ai Campionati Italiani di Nuoto FISDIR disputati a Padova – RENIS Giuseppe medaglia d’argento negli 800 metri e nei 1500 metri cat.T20 ai Campionati Italiani FISPES Indoor di Ancona

A.S.D. ARTISTICA GROSSETO per gli ottimi risultati conseguiti dai propri Atleti nella Ginnastica Ritmica in particolare con Sofia Malerba Campionessa Italiana FGI Silver Cat.LB All Around, Marta Ciccone Campionessa Nazionale UISP specialità Clavette e la Squadra GR serie D Campione Italiana FGI cat. LC Silver composta da Rebecca Biagioni - Sara Casella - Sofia Malerba - Linda Tassi - Sofia Zona e nella Ginnastica Artistica Femminile e Maschile

A.S.D. ODISSEA 2001 per gli ottimi risultati conseguiti dai propri Atleti Michel Carlini ed Elisa Morganti che sotto la guida del Direttore Tecnico Massimo Grifoni hanno conquistato il terzo posto ai Campionati del Mondo di Danze Standard categoria Senior svoltisi a Sibiu in Romania e il riconoscimento per la Maestra Alessia Barni che in qualità di Tecnico Federale e Giudice Internazionale è stata chiamata a giudicare il Campionato del Mondo di Latin Style svoltosi ad Atene e per il Maestro Edoardo Bernardini che in qualità di Tecnico Federale e Giudice Internazionale è stato convocato a giudicare il Campionato del Mondo di Breakdance a Seul Corea del Sud e come Membro del Gruppo Lavoro Breaking FIDS è stato incaricato di accompagnare questa disciplina nel suo percorso verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

FOLLONICA HOCKEY 1952 per gli ottimi risultati conseguiti dai propri Atleti in particolare Squadra Campione d' Italia 2022 di Hockey su Pista nelle categorie Under 11 e Under 17 B e la Squadra di serie B promossa in A2

SQUADRA UNDER 11 CAMPIONI D’ITALIA

ASTA ANDREA

STODUTO MASSIMO

DONATI CRISTIAN

BACCI NICOLAS

MODA NICCOLO'

GIABBANI FILIPPO

TONARELLI MATTEO

ALLENATORE FABIO BELLAN

DIRIGENTE MODA CRISTIAN

SQUADRA UNDER 17 B CAMPIONI D'ITALIA

MAGGI ERNESTO

MAGGI ADRIANO

POLVERINI MATTIA

FABBRI EDOARDO

MARGHERITI FRANCESCO

AGRESTI ALESSANDRO

MASCONNI TOMMASO

TALARICO GABRIELE

BIANCUCCI RICCARDO

RIVA ELIA

ALLENATORE FRANCO POLVERINI

DIRIGENTE MARGHERITI ROSSANO

A.S.D. POLISPORTIVA BARBANELLA UNO per gli ottimi risultati conseguiti dai propri Atleti nel Pattinaggio Artistico in particolare con Ilaria Micci Vice Campionessa Nazionale specialità Obbligatori categoria Allievi UISP e nella Ginnastica Artistica con Benedetta Campomori 2 classificata assoluta Campionato Nazionale F.G.I. categoria Lb3 Junior 2 e Anna Marcelli Campionessa Nazionale al Campionato Nazionale F.G.I. specialità Volteggio categoria Ld3 junior 2 e la Squadra serie D lc3 allieve 3 classificata al Campionato Nazionale F.G.I. composta da Chiara Minelli - Petra Parmesani - Alice Frosi - Greta Burgassi - Rachele Agresti

Premio al migliore tecnico - dirigente dell’anno

BARTOLINI ANDREA - A.S.D. G.A.O. BRINELLA Gruppo Atleti Orbetello - con i propri Atleti Pazzagli Andrei Luca, Turetta Tommaso, Talenti Giulia, Milano Massimo, Pinzuti Pierpaolo, Bartolini Matteo, ha ottenuto importanti risultati agonistici e piazzamenti dando così lustro al nostro territorio per quanto riguarda il nuoto pinnato. Dal 2017 ricopre il ruolo di Commissario Tecnico di tutte le Squadre Nazionali del Settore Nuoto Pinnato della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.

BENUCCI DARIO – A.S.D. POLISPORTIVA NUOVA GROSSETO BARBANELLA - Prima calciatore e poi Dirigente sportivo, ha sempre unito la sua grande professionalità e passione ad un grande cuore. Dirigente attento soprattutto ai giovani, con la Nuova Grosseto Barbanella ha dato vita ad un progetto di inclusione con alcuni Atleti Speciali che aveva già sperimentato con la Blue Soccer Grosseto nel 2017. Quattro Atleti speciali si allenano per una volta alla settimana insieme ai loro coetanei della Squadra Juniores della Nuova Grosseto Barbanella dove sono stati accolti con entusiasmo e partecipazione.

ATLETI PARTECIPANTI AL TROFEO CONI 2022

CEBANU STANISLAV – A.S.D. SPORT CLUB ORBETELLO nel Judo

LUCIFORA MATILDE – YACHT CLUB PUNTA ALA nella Vela