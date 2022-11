Giornata nazionale degli Alberi a Valpiana con i Carabinieri Forestali

Messe a dimora varie specie arboree tra le quali 10 lecci nati da ghiande raccolte sull’isola di Montecristo



Valpiana: Anche quest'anno i Carabinieri Biodiversità di Follonica, attraverso i militari del Nucleo Tutela Biodiversità Marsiliana, braccio operativo del Reparto di Follonica, sono intervenuti nella scuola primaria e dell’infanzia di Valpiana per la piantumazione di varie specie arboree tra cui dieci lecci nati da ghiande raccolte sull'isola di Montecristo.

È stata così celebrata insieme ai piccoli studenti la Giornata nazionale degli Alberi, che si pone l’obiettivo di ricordare l’importanza del patrimonio arboreo e il contributo indispensabile che gli alberi danno al mantenimento della salute degli ecosistemi naturali e urbani e al benessere della comunità.

Con il progetto nazionale “Alberi: linfa della città”, il Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con l’UNICEF e con l’EarthDayItalia, promuove la messa a dimora su tutto il territorio nazionale di piante autoctone per la valorizzazione e la riqualificazione delle aree urbane degradate, con la collaborazione delle autorità locali, scolaresche e associazioni. Una capillare messa a dimora di piante fornite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. L’obiettivo è focalizzare l’attenzione sulla multifunzionalità e sulla fondamentale importanza del verde urbano.

“Siamo molto contenti di questa bella collaborazione con i militari del Nucleo Tutela Biodiversità Marsiliana, braccio operativo del Reparto di Follonica – afferma Irene Marconi, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Massa Marittima - che ormai prosegue da anni. È un modo per sensibilizzare i bambini sulla cura del verde e per sollecitare la loro attenzione verso il patrimonio naturale e forestale del nostro territorio. L'evento di questa mattina è reso possibile grazie alla collaborazione con l'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, i cui tecnici ed operai si adoperano per la cura del verde pubblico e del patrimonio boschivo”.