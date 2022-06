Il prossimo 14 giugno, gli eventi nei centri trasfusionali della Asl Toscana sud est. L'appello del dott. Pietro Pantone



Grosseto: “La Giornata Mondiale del donatore di sangue è un momento importante per festeggiare i donatori e trovare nuovi donatori. Tutte le strutture trasfusionali presenti nella nostra azienda saranno aperte per accogliere chi vuole donare e vi aspettiamo numerosi perchè il bisogno di sangue è sempre pressante e necessario”.

E' questo l'appello del dott. Pietro Pantone direttore Immunoematologia e Trasfusione del sangue della Asl Toscana sud est, in vista di questa giornata che si celebra martedì 14 giugno. “In tutta la Regione e anche nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei primi mesi del 2022 si è registrato un lieve calo delle donazioni dovuto a più fattori – ha aggiunto - , e sicuramente la pandemia ha influito in modo significativo. Dall’inizio del 2022 la curva dei contagi da Covid-19 è andata calando e il 31 marzo è ufficialmente terminata l’emergenza sanitaria ma, nonostante ciò, l’emergenza sangue è ancora rilevante. Per questo dobbiamo garantire tutti insieme un supporto trasfusionale ai malati cronici, per gli interventi chirurgici e i trapianti”.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono gli appuntamenti, organizzati dalla Asl Toscana sud est in collaborazione con le associazioni di donatori Avis, Anpas, Croce Rossa Italiana e Fratres a cui ci si può rivolgere per prendere gli appuntamenti. Al centro trasfusionale dell'ospedale San Donato di Arezzo (tel. 0575255288), gli aspiranti donatori che accompagneranno un amico a donare saranno visitati anche se sprovvisti di un appuntamento. All'ospedale di Bibbiena (tel. 0575 568292), saranno aumentati i posti per aspiranti donatori, alla Fratta di Cortona (tel. 0575639291) saranno messi a disposizione su appuntamento otto posti per aspiranti donatori mentre all'ospedale di Sansepolcro (tel. 0575757283), i posti sono sei, con appuntamento. Infine, per quanto riguarda la provincia di Arezzo a Montevarchi, nel centro trasfusionale dell'ospedale La Gruccia (tel. 0559106212), donazioni di gadget per gli aspiranti donatori da parte delle associazioni dei donatori. Il centro trasfusionale di Grosseto all'ospedale Misericordia (tel. 0564485235), rimarrà aperto in questa occasione dalle 7.30 fino alle ore 17 in una no stop alle donazioni come anche la sede di Orbetello, sempre nell'ospedale, aperta dalle 7.30 fino alle 17. Infine all'ospedale di Nottola sarà ampliato l'orario di donazione del centro trasfusionale ( tel. 0578713261), fino alle ore 12.