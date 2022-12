Giornata del Volontariato all’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci”

Acquapendente: Su idea della Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Acquapendente, l’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” ha ospitato una giornata del Volontariato. Con stimolo incipit “Contribuiamo a migliorare la vita di tutti cominciando dalla Nostra” sono intervenuti coloro che rappresentano tantissimi aquesiani che hanno deciso di fare la “propria parte”: Tolmino Piazzai ( Associazione Teatro Boni APS), Chiara De Carolis (Operatrice territoriale del CSV di Viterbo), Mariapia Giangregorio (Protezione Civile e Croce Rossa Italiana), Emilio Bandiera (Sezione Avis Acquapendente “Maria Rosaria Mazzera”), Giuseppe Ciacci (Archeoclub Acquapendente).

Tutti hanno sensibilizzato ed informato. Dimostrando tanto di essere sempre più motore principale per avvicinare giovani e meno giovani quanto di poter mettere a disposizione la loro esperienza come ricchezza fondamentale per far sempre meglio.