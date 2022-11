Giornata contro la violenza sulle donne: arriva il seminario a “La Piccola”

Venerdì 25 novembre, alle ore 16, si terrà l’iniziativa “Noi donne” promossa dalla commissione Pari opportunità di Capalbio



Capalbio: Al via il seminario per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Venerdì 25 novembre, alle ore 16, si terrà alla biblioteca “La Piccola” di Capalbio l’incontro “Noi donne”, promosso dalla commissione Pari opportunità. “Prosegue il lavoro – commentano Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio, e Patrizia Puccini, assessore con delega alle Pari opportunità – della commissione. L’incentivazione delle pari opportunità e il contrasto della violenza di genere passano necessariamente anche dal dialogo e dalla promozione dell’uguaglianza. Ringraziamo tutti i membri della commissione che ancora una volta si dimostrano coesi e uniti per una battaglia comune”. Al seminario interverrà Doriana Melosini.

“L’obiettivo condiviso – dichiara Stefania Rosca, presidente della commissione Pari opportunità – dev’essere quello di promuovere un cambiamento radicale e un futuro migliore per tutte le donne. Per questa ragione, la nostra commissione collabora con grande impegno ogni giorno, non solo il 25 novembre, promuovendo eventi e sinergie volte a incentivare le pari opportunità”.