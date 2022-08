Giorgianni: 'Mia candidatura testimonianza impegno FDI su tutela risparmio'

Firenze: "Sono onorata della scelta del mio partito di candidarmi per queste politiche. Fratelli d’Italia ha deciso di premiare il mio impegno civico, il mio percorso e la mia battaglia a tutela di famiglie, risparmiatori e imprese", afferma Letizia Giorgianni.

"Se me ne sarà data possibilità continuerò con molta più forza ad essere portavoce di tutte quelle “vittime invisibili” di una crisi iniziata nel 2008, schiacciate dai pignoramenti e dalle esecuzioni immobiliari. Saró la voce di tutte quelle imprese e famiglie impossibilitate ad accedere al credito, se non a quello della malavita e degli usurai, soprattutto al sud. Le banche devono tornare ad essere la cassaforte del risparmio degli italiani contribuendo allo sviluppo economico del Paese, per questo è urgente porre al centro delle politiche la questione della riforma del sistema bancario per potenziare gli strumenti di tutela del risparmio e garantire una maggiore trasparenza nei rapporti tra banche e clienti. Lo farò con la stessa tenacia con la quale sono riuscita ad ottenere il rimborso per tutte quelle famiglie che avevano riposto i loro risparmi nelle banche andate in risoluzione. Durante la pandemia abbiamo assistito al dilagare del credito malavitoso, dell’usura. Il numero delle famiglie e imprese escluse dal circuito finanziario è molto cresciuto. Eppure questo tema è completamente assente dal dibattito politico. Un’anomalia dal momento che la ripresa economica passa anche dall’accesso al credito per le piccole e medie imprese. Per questo la mia candidatura è la testimonianza dell’impegno del mio partito ad affrontare questi problemi. Ne sono davvero orgogliosa", termina la nota.