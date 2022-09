Sport Gionni Cucini conquista in Polonia il titolo di Campione del Mondo Master di Judo 10 settembre 2022

10 settembre 2022 120

120

Redazione La Società Judo Grosseto Sakura festeggia. Grosseto: La Società Judo Grosseto Sakura ha un altro campione del mondo dopo il 2 volte campione del mondo Giovanni Battaglia nella categoria Master. Lo scettro di campione del mondo passa a Gionni CUCINI che lo ha conquistato a Cracovia in Polonia dopo 4 duri combattimenti sconfiggendo il campione europeo e ed il campione del mondo uscente per leva applicando in modo magistrale le tecniche di leva articolare (kansetsu waza) e la sua carica agonistica. Gli atleti del Sakura e i Maestri benemeriti cintura nera 5° Dan Gino Peccianti e Mauro Galeotti si congratulano per il prestigioso traguardo ottenuto da Gionni e con loro gli allenatori Gianluca Pogorelli 2° dan di cintura nera e le cinture nere Semion Petcoglo e Omar Kouribech che hanno preparato Cucini per la competizione internazionale superata. La società di arti marziali grossetana è in festa e ringrazia Gionni Cucini. Bravo Gionni!

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Gionni Cucini conquista in Polonia il titolo di Campione del Mondo Master di Judo Gionni Cucini conquista in Polonia il titolo di Campione del Mondo Master di Judo 2022-09-10T15:00:00+02:00 199 it Gionni Cucini conquista in Polonia il titolo di Campione del Mondo Master di Judo. La Società Judo Grosseto Sakura festeggia. PT1M /media/images/Omar-Kouribech-Semion-Petcoglo-il-Campione-del-Mondo-Master-Gionni-Cucini-e-Gianluca-Pogorelli.jpg /media/images/thumbs/x600-Omar-Kouribech-Semion-Petcoglo-il-Campione-del-Mondo-Master-Gionni-Cucini-e-Gianluca-Pogorelli.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 10 Sep 2022 15:00:00 GMT