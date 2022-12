Gioco online, una boa in un mare di crisi: cala l’appeal tra i giovani

Scende del 43% la percentuale dei giovani che hanno avuto accesso ai servizi di gioco nell’ultimo anno

Grosseto: Sono tantissimi i mercati che sono stati travolti in pieno dall’effetto valanga che la pandemia ha portato con sé, fra chiusure prolungate di determinate categorie di esercizi e restrizioni che hanno contribuito a una ingente riduzione dell’afflusso di clienti anche a fine lockdown. Tra questi, gli esercizi che sono stati sottoposti alle chiusure più prolungate sono certamente i punti retail di gioco che, nel biennio pandemico, sono stati costretti a serrande abbassate per più di metà anno solare, nel 2021 anche in base al colore della regione. E gli effetti sono tangibili, come emerge dai primi dati che faranno parte dello studio ESPAD relativo all’anno 2021: un calo nella fruizione di servizi di gioco fra i giovani e nel comparto delle scommesse sportive.

Dati specifici che non fanno che confermare quelli più generici del settore, che ha subìto una brusca frenata rispetto al trend di crescita di cui era oggetto ormai da molti anni e che è altresì stato oggetto di un’inversione di tendenza fra offerta fisica e online, fenomeno senza precedenti.

Guardando, infatti, il lato positivo di una grave situazione causata dall’emergenza, c’è da dire che il gioco a distanza ha fatto registrare numeri da record e si dimostra tuttora in grado di affermare la propria resilienza, rimanendo il canale più in crescita dell’intero comparto. Un successo dovuto anche alla prontezza con cui le piattaforme ADM hanno saputo rispondere all’emergenza, riuscendo ad accogliere anche i nuovi utenti prima fedelissimi del gioco fisico e fidelizzandoli attraverso diversi incentivi, come spiega questo sito, e riducendo così l’entità dei pericolosi esodi verso i canali illegali.

Gli strumenti a disposizione dei canali di gioco online sono infatti altamente evoluti e non solo possono aiutare i concessionari a una profilazione del giocatore per migliorare la sua esperienza di gioco. Sono estremamente utili soprattutto per offrire sessioni più sicure e responsabili.

Algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale che possono verificare eventuali anomalie nei comportamenti e prestare assistenza e soccorso all’utente, senza tuttavia risultare troppo invadenti e correre quindi il rischio di allontanare ulteriormente il giocatore che dimostra potenziali comportamenti critici o problematici.