Ginevra Di Marco per il gran finale di “Rosso di Sera”

Venerdì 8 luglio alle 21.30 al Cassero senese

Grosseto: Con il progetto “Donna Ginevra e le Stazioni Lunari”, una delle voci più belle del panorama italiano ripercorre gli ultimi dieci anni della sua ricerca musicale. Ginevra Di Marco fa tappa a Grosseto con il suo spettacolo più intenso, il progetto “Donna Ginevra e le Stazioni Lunari” nella formazione in trio accompagnata da Francesco Magnelli alle tastiere e Andrea Salvadori alla chitarra, con cui ripercorre gli ultimi dieci anni della sua ricerca musicale.





La straordinaria interprete toscana sarà la protagonista dell’evento conclusivo della rassegna “Rosso di Sera” realizzata nell’ambito del progetto NextStage creato da CON.COR.D.A/Compagnia Francesca Selva e Istituzione Le Mura con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Grosseto e si esibirà venerdì 8 luglio alle 21.30 nella splendida cornice del Cassero senese di Grosseto. Il suo concerto è un viaggio musicale alla scoperta di pezzi della tradizione popolare a partire dal bacino del Mediterraneo fino alle coste del Sudamerica e oltre. In questi anni Ginevra ha incrociato volti, suoni, memorie, ha fatto suoi canti in lingue diverse provenienti da tutto il mondo, si è confrontata con artisti del panorama nazionale in uno scambio musicale e umano, ha approfondito tematiche sociali importanti che oggi sono il nodo cruciale del nostro vivere: lavoro, emigrazione, corruzione, condizione della donna, sostenibilità ambientale. Il tutto legato all’immensa tradizione popolare che ha nella musica un veicolo per essere tramandata di generazione in generazione. Durante il concerto un susseguirsi di emozioni e colori diversi che, qua e là, danno spazio anche al patrimonio cantautorale da cui Ginevra nasce e a cui è indissolubilmente legata: Battiato, CSI, De André, Leo Ferrè, Modugno sono solo alcuni dei capisaldi che caratterizzano la cifra stilistica della cantante fiorentina. Un concerto che vuole coinvolgere il pubblico in un’onda emotiva continua.

Lo spettacolo sarà preceduto da una degustazione di vini locali. Prenotazione consigliata 333-3765469 -0564 488083/4 mail: casseroindanza@gmail.com