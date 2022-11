Giani: "La nostra società avrebbe bisogno di un altro Social Forum"

Firenze: “La nostra società avrebbe bisogno di un altro Social Forum”. Lo ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani a margine dell’inaugurazione della mostra “Firenze e la Toscana a vent’anni dal Social Forum Europeo" organizzata dalla Regione Toscana all’Auditorum della Biblioteca delle Oblate di Firenze in occasione del ventesimo anniversario dell’evento che portò Firenze alla ribalta mondiale.

L’inaugurazione della mostra è stata anticipata dalla proiezione del docufilm “Firenze, il nostro domani” girato nei giorni del Social Forum Europeo del 2002.

“Vedere oggi le immagini di venti anni fa è una sensazione bellissima – ha continuato Giani – Allora fu una scommessa riuscita, fu la manifestazione della capacità della Toscana di parlare al mondo e l’espressione del protagonismo dei giovani che misero in atto una sorta di rivoluzione pacifica dell’approccio alla politica e alla partecipazione, influenzando poi in parte la vita delle istituzioni e le risposte ai cittadini. I giovani con i quali dialoghiamo oggi sono una generazione diversa in cui il protagonismo si esprime attraverso le infrastrutture digitali, l’impegno a favore della sostenibilità ambientale e di un nuovo modo di lavorare ma auspico che accanto a tutto questo possa crescere anche quello sguardo sul mondo e i problemi che lo attraversano che fu proprio del Social Forum”.

Dopo il taglio del nastro, è seguita la tavola rotonda “Vent’anni dal Social Forum Europeo: istituzioni, associazioni, giovani, un dialogo ancora possibile” in cui con il presidente Giani e il sindaco di Firenze Dario Nardella hanno dialogato con i protagonisti di quella stagione, l’allora presidente della Regione Claudio Martini e l’allora sindaco di Firenze Leonardo Domenici oltre all’allora portavoce del Social Forum Tommaso Fattori, la presidente della Consulta degli studenti di Firenze Letizia Sanap e Alessandro Rosati presidente della Consulta degli studenti di Lucca.