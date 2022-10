Dalla regione Giani chiama Del Dotto. E’ il nuovo consigliere speciale per la Costa 3 ottobre 2022

Lorenza Berengo Firenze: Alessandro Del Dotto è il nuovo consigliere speciale del presidente Eugenio Giani. Si occuperà delle problematiche della Costa toscana e svolgerà il suo incarico a titolo gratuito. “Ho bisogno di avere una capacità di ascolto e di proposizione sulle tematiche che riguardano la Costa – ha spiegato Giani- . Per 10 anni Del Dotto è stato sindaco di Camaiore ed è evidente che ha una conoscenza profonda del territorio. Penso a temi come la Bolkstein o il contrasto all’erosione costiera, argomenti importanti. E Alessandro sarà una valida spalla”. Del Dotto si è detto onorato dell’incarico : “Porto in dote l’esperienza dei territori – ha aggiunto Del Dotto . Le soluzioni le costruiremo insieme dopo avere focalizzato, analizzato e approfondito le varie problematiche, sempre in accordo col presidente. Le questioni saranno molte ed eterogenee, le porterò sul tavolo del governatore con l’obiettivo di dare nuove prospettive e visione alla Costa. Fra i temi della Costa l'encomia legata al turismo. “Un grande patrimonio da valorizzare – commenta Del Dotto- . Le questioni legate al turismo sono fra le più importanti; penso ai balneari, al comparto alberghiero, ma c’ è anche il mondo dell’artigianato e della piccola impresa che nella Costa trova un punto di riferimento spesso trascurato nei dibattiti politici ma che ha e avrà una sua centralità nel mio nuovo ruolo. Per la Costa – conclude serve un metodo di lavoro” E l’ex sindaco di Camaiore aggiunge anche altri temi sui quali si impegnerà sulla Costa: le criticità ambientali, la sanità, la scuola, i rifiuti, l’acqua". Seguici





