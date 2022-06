annuncio Ambiente “Geositi e natura in Toscana” sul Torrente Farma, tra Siena e Grosseto 30 giugno 2022

Redazione Una puntata tra geologia e ambiente con Stefano Farinelli ed Enrico Tavarnelli.

Grosseto: La nuova puntata di “Geositi e natura in Toscana” è dedicata a un corso d’acqua che divide due provincie della Toscana. Si svolge infatti sul torrente Farma che separa Siena da Grosseto, il nuovo episodio del format nato dalla collaborazione tra la Fondazione Geologi della Toscana e Stefano Farinelli, geologo e divulgatore di tematiche ambientali. «Negli episodi precedenti – spiega Stefano Farinelli – abbiamo approfondito aspetti legati a siti rupestri, luoghi di culto, dinamiche fluviali che si trovano nella provincia di Arezzo. Questa volta, grazie alla partecipazione di Enrico Tavarnelli, professore ordinario di Geologia Strutturale dell’Università degli Studi di Siena, siamo andati sul greto del torrente Farma, nei pressi della località Quarciglioni/Pozzolungo dove si trovano meravigliosi affioramenti di roccia di antiche origini».

"A spasso con il prof" è il primo prodotto in cui vengono uniti concetti di geologia e ambiente utilizzando sia un linguaggio comune che un linguaggio tecnico accademico. Grazie a questo connubio, sarà possibile apprendere nozioni importanti sui siti presi in oggetto promuovendo aspetti legati a scienze della terra, ambiente e turismo sostenibile. Per seguire il format è possibile visitare le pagine Facebook, Instagram e il nuovo canale YouTube dell'Ordine dei Geologi della Toscana oltre ai canali social di Stefano Farinelli.





