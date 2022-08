Gdf: il nuovo comandante di San Giovanni Valdarno è il tenente Siani

San Giovanni Valdarno: Nei giorni scorsi, si è insediato il nuovo Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno, il Tenente Riccardo Siani, chiamato a sostituire il Capitano Ubaldo Collu, trasferito ad altro, prestigioso incarico presso la Scuola Alpina di Predazzo.

Il Tenente Siani si è arruolato nel Corpo nell’ottobre del 2014, frequentando il 114° Corso “Berane III”, presso l’Accademia della Guardia di Finanza. Laureato in “Giurisprudenza”, ha prestato servizio presso il 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Torino, quale Comandante della Sezione Operativa. Il Colonnello Adriano Lovito, Comandante Provinciale di Arezzo, nel ringraziare il Capitano Ubaldo Collu per la preziosa attività svolta e per la proficua collaborazione, ha formulato al Tenente Siani il benvenuto ed i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di conseguire importanti successi nel nuovo incarico.