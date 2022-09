Politica Gazebo Pd in piazza Socci oggi a Grosseto: "Agricoltura, difficoltà e prospettive” 5 settembre 2022

Redazione Grosseto: Oggi lunedì 5 settembre alle ore 18, incontro pubblico in Piazza Socci al gazebo del Partito Democratico. Tema: “Agricoltura, difficoltà e prospettive”. Partecipano: Camilla Laureti (eurodeputata PD), Enrico Rossi (candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Grosseto), Marco Simiani (candidato alla Camera dei Deputati nel collegio Toscana 2).

