Gazebo di Fratelli d’Italia domani pomeriggio in Corso Carducci per il tesseramento

Redazione Grosseto: La federazione provinciale di Fratelli d'Italia Grosseto organizza per sabato 26 novembre dalle ore 15:00 alle 20:00 a Grosseto nella centralissima Corso Carducci, davanti al locale “Chalet”, un gazebo per la campagna adesioni e tesseramento al partito di Giorgia Meloni.

Nel corso del pomeriggio sarà presente presso il gazebo, assieme ai militanti e simpatizzanti, l'On.le Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d'Italia Toscana.





