Gare di orienteering a Santa Fiora

A Santa Fiora due gare di orienteering con la partecipazione del campione del mondo Mariani e dell’atleta Tenani. Sabato 18 e domenica 19 giugno.

Santa Fiora: Bagnore e Santa Fiora protagoniste, sabato 18 e domenica 19 giugno, di due gare di orienteering: il sabato pomeriggio a partire dalle 15:00, a Bagnore si svolgerà la gara sprint “corta distanza” e la domenica alle 8:30, a Santa Fiora, il campionato regionale sprint. Tra gli iscritti che gareggeranno, due nomi importanti: Francesco Mariani, campione del mondo sprint e Alessio Tenani, pluripremiato atleta di livello internazionale.

L’evento è organizzato da Amiata Freeride con la collaborazione del Comune e il supporto tecnico di IKP Prato.





“È il secondo anno che questa disciplina viene ospitata nel nostro territorio– commenta Monica Fanciulli, consigliere comunale con delega allo Sport – ottenendo riscontri estremamente positivi tra i partecipanti. Santa Fiora, con i suoi boschi e la bellezza dei centri abitati, ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei luoghi di riferimento dell’orienteering in Italia, sia nella versione classica, sia in quella urbana.”

L’orienteering è una disciplina sportiva nata nei paesi scandinavi. È una gara di corsa, di solito ambientata nei boschi, ma può essere anche su percorso urbano, in cui i partecipanti devono orientarsi con l’aiuto di una carta topografica appositamente realizzata per questo sport, con segni convenzionali unificati in tutto il mondo. Si gareggia individualmente o in squadra, transitando sui diversi punti di controllo posti sul territorio.

Raggiunto il punto di controllo si deve registrare il passaggio sul proprio testimone di gara.

Vince chi impiega il tempo minore; in questo sport non conta tanto la velocità, quanto la capacità di orientarsi più rapidamente degli altri e di fare le scelte di percorso migliori.





Orienteering Amiata è un’idea che nasce dalla fusione di tre storie. Daniele Rossi, professore di educazione fisica, che per primo ha fatto conoscere il Monte Amiata al mondo Orienteering, Roberto Guerrini, guida ambientale, che ha cominciato a proporre attività di Orienteering all’interno del suo lavoro, Alberto Viti, laureato in Scienze e Tecniche dell’attività sportiva con la tesi "Le caratteristiche formative dell’Orienteering: una review della letteratura". L’idea si concretizza nel 2019 con l’appoggio di Amiata Freeride e con la conseguente affiliazione alla Federazione Italiana Sport Orientamento.

È ancora possibile iscriversi alle competizioni a Bagnore e Santa Fiora per tutte le categorie, compresi i neofiti che potranno provare il percorso ludico motorio.

Per info e iscrizioni: https://ikprato.com/index.php/it/events/santafiora22

Saranno assegnati premi speciali ed ecologici: fiori e piante dello sponsor Floramiata.