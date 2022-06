Game Fair Italia entra nel vivo: appuntamento a settembre 2022

Grosseto: Fervono i preparativi per il 31° Game Fair che si svolgerà nei giorni 9,10,11 settembre p.v., nell’area espositiva del Madonnino a Grosseto Il Game Fair è un grande parco giochi all'aperto, dove tutti gli appassionati delle attività Outdoor possono non solo assistere ma provare e cimentarsi in tutte le discipline presenti.

Un’occasione unica e straordinaria per far vivere le proprie passioni e coniugarle con emozioni che solo il Game Fair riesce a dare. I dati numerici sono la dimostrazione come il Game Fair sia di diritto considerata la più grande manifestazione open sul territorio nazionale. Si svolgeranno nella tre giorni fieristica più di 250 eventi, saranno oltre 200 gli animali che parteciperanno alla grande Kermesse, 8 line di tiro nei terreni facilmente accessibili a piedi dal villaggio espositivo con la cornice della riserva faunistica di Montepescali, 4 i poligoni di tiro no fire dove poter provare nuove esperienze, saranno 5 le aree interattive.

Il Game Fair Italia giunto alla sua 31°edizione è un patrimonio straordinario che va preservato, non solo per tutti i brand presenti, ma per l’intero settore che da questo evento, riceve una spinta evolutiva che rappresenta un valore positivo assoluto per il futuro. Viene confermata la data di settembre periodo ideale in Maremma, con temperature gradevoli e condizioni climatiche stabili, offrendo anche alle famiglie ed ai più giovani la possibilità di passare un’intera giornata immersi nelle emozioni che solo questa manifestazione sa regalare.

Con il Game Fair il visitatore si proietta in un mondo nuovo, lontano dai soliti padiglioni fieristici, per partecipare da protagonista ad una fiera che non è una semplice manifestazione ma uno stile di vita per gli amanti della vita all’aria aperta e chi per la prima volta si avvicina a questo fantastico mondo. L’impegno è massimo, la macchina organizzativa non si è mai fermata per riuscire a proporre un programma come al solito ricco di attrazioni e rendere il Game Fair ancora una volta un evento unico e difficilmente replicabile. Nei prossimi giorni sarà presentato ufficialmente il programma della manifestazione in una conferenza stampa a cui tutti gli appassionati di questa manifestazione potranno partecipare con una diretta sui canali social del Game Fair, dove sono previste novità assolute per completare un palinsesto già ricco di eventi. Ci sono tante manifestazioni delle passioni, ma una sola nella quale le passioni diventano emozioni: 31° Game Fair Italia 9-10-11 settembre 2022.