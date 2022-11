Gabbrielli, Pizzuti, Divario digitale: "Giovani e anziani fianco a fianco"

Grosseto: "La mozione approvata in consiglio comunale può fornire l’opportunità di colmare le distanze. L’annullamento del divario digitale, infatti, passa attraverso la collaborazione tra giovani e anziani. «Facciamoli incontrare e lavorare insieme, con un sostegno concreto per l’alfabetizzazione digitale», spiegano i consiglieri comunali Amedeo Gabbrielli di Forza Italia Ppe e Valerio Pizzuti del gruppo Liberali, riformisti e socialisti che hanno promosso l’iniziativa.

«Gli anziani hanno necessità di acquisire gli strumenti essenziali per operare online e usufruire di tutti quei servizi telematici che al giorno d’oggi compongono la stragrande maggioranza degli accessi – aggiungono i due consiglieri – per questo la mozione propone di offrire un insieme di servizi di formazione e comunicazione che trasformino Internet da semplice veicolo informativo in una "comunità di dialogo e operatività" tra persone che compongono generazioni differenti tra loro». In altre città d’Italia questo tipo di esperienze ha prodotto la trasformazione del rapporto “insegnante-discente” in quello “nipote-nonno” con un aggiuntivo senso di rispetto e stima. Molto importante, in tal senso, è stato l'impegno e l'atto di responsabilità dimostrata dai giovani che hanno svolto il loro ruolo con grande impegno e passione.