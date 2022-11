Sport Future stars game: convocazione per Ion Doba 10 novembre 2022

10 novembre 2022 138

138

Redazione La gara si disputerà domenica 13 novembre ad Arezzo Grosseto. È stato convocato per il match tra Italia Bianca e quella Azzurra il nostro lanciatore, Ion Doba, classe 2002. La gara si terrà domenica 13 novembre ad Arezzo, sotto la guida di Mike Piazza, Alberto D’Auria, Michele Gerali, Rolando Cretis e un gruppo di coach statunitensi, come Jack Santora, Chris De Norfia, Brian Sweeney e Blake Butera. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Future stars game: convocazione per Ion Doba Future stars game: convocazione per Ion Doba 2022-11-10T13:27:00+01:00 79 it Baseball. Future stars game: convocazione per Ion Doba PT1M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-baseball-gr-bsc.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-baseball-gr-bsc.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 10 Nov 2022 13:27:00 GMT