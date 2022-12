Fronte Verde riapre la sezione Grossetana

Grosseto: Francesco Di Meo, già responsabile giovanile del movimento ecologista del Fronte Verde nel 2019, ha deciso di diventare il nuovo portavoce locale del medesimo gruppo politico.

Viene riaperta così la sezione Grossetana del Fronte Verde, che era stata chiusa per scarso numero di iscritti.

«Ci voglio provare» ha detto Francesco Di Meo, che in passato era stato anche candidato in consiglio comunale di Grosseto per il movimento 5 stelle.

Alle elezioni comunali del 2011, infatti, Francesco Di Meo aveva preso 26 voti di preferenza, non pochi per una prima volta, ma insufficienti per entrare in consiglio comunale.

«Non so se riuscirò a candidarmi alle elezioni comunali del 2026, per ora mi accontento di tenere viva, nella mia città, Grosseto, un'idea positiva. Il mio obiettivo attuale per l' anno 2023 è soprattutto quello di fare crescere gli iscritti della sezione Grossetana del Fronte Verde» conclude Di Meo.