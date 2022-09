Fratoianni (Alleanza Verdi Sinistra): "Impedire ai fuorisede di votare è violazione"

Roma: «Impedire a studenti e lavoratori fuorisede di votare è una grave violazione dei diritti fondamentali di ogni cittadino. Per questo chiediamo al governo di deliberare al più presto il rimborso del 100% dei costi di trasporto per il voto dei fuorisede». Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

«Lo deve fare - prosegue il capolista di Verdi e Sinistra in Toscana - per mettere una pezza a questo grave vulnus democratico, rappresentato dall'astenzionismo involontario.

Una barriera che esclude dal voto una fetta di elettorato fatta soprattutto di giovani: sono quasi 5 milioni gli studenti e i lavoratori che vivono in un luogo diverso da quello in cui devono votare, spesso lontano. Una situazione che va contro i principi della nostra Costituzione, che raccomanda allo Stato la rimozione di qualsiasi elemento che ostacola la vita democratica.

Trovo paradossale che per un italiano che vive in Nuova Zelanda votare sia semplice, mentre per uno studente fuorisede a Bologna sia impossibile. E il prossimo Parlamento deve trovare una soluzione a questa stortura. Le proposte già ci sono, dal voto in Prefettura a quello per corrispondenza.

Nel frattempo, 100% di rimborso per tutte e tutti, una misura - conclude Fratoianni - da pochi milioni di euro ma importantissima per i diritti di chi vive lontano da casa. O il voto dei giovani fa così paura?».