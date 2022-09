Fratelli d’Italia incontra le realtà imprenditoriali della Valdinievole

Valdinievole: In questi ultimi giorni di campagna elettorale, in attesa del voto di domenica 25 Settembre, i candidati di Fratelli d'Italia continuano ad essere presenti sul territorio fra i cittadini e le realtà economiche. Un tour a contatto con le attività imprenditoriali e commerciali della Valdinievole è quello che è stato organizzato dai circoli territoriali del partito di Giorgia Meloni. Il candidato al Senato Patrizio La Pietra e quelli Camera Riccardo Zucconi e Irene Gori, hanno incontrato aziende e imprenditori dei più svariati settori: dalla moda al turismo, dal commercio alla chimica, passando dall'enogastronomia per arrivare all'agricoltura.

"Molti i temi discussi fra cui l'aumento dei costi dell'energia, l'eccessivo costo del lavoro, l'opprimente burocrazia e un complesso di norme che non facilita l'attività d'impresa. Tutte tematiche che dovranno essere affrontate dal prossimo Governo e che trovano risposte concrete nel programma di Fratelli d'Italia e di tutto il centrodestra". La giornata si è conclusa con un incontro conviviale con i simpatizzanti e militanti del Circolo di Pescia con l'obiettivo di prepararsi alle future sfide elettorali. "Questa giornata ci ha reso ancora piú consapevoli, se mai ce ne fosse stato bisogno, che il mondo produttivo italiano è pronto a dare fiducia ad un Governo di conservatori in grado di far cambiare passo all'Italia dopo 10 anni di governi di sinistra", termina la nota.