Fratelli d’Italia. Inaugurato il “gazebo tricolore” in centro storico a Grosseto

Presenti i candidati a Camera e Senato Fabrizio Rossi e Simona Petrucci.

Grosseto: Inaugurazione e taglio del nastro sabato 3 settembre alle ore 11.00 del “Gazebo Tricolore” di Fratelli d’Italia, nel centralissimo corso Carducci, cuore pulsante cittadino in pieno centro storico a Grosseto. Il Gazebo, resterà aperto tutti i giorni – orario 09:30-13:00 e 16:30-19:30 - sino al 23 settembre, giorno quest’ultimo, prima del canonico silenzio elettorale per il voto per il rinnovo del Parlamento italiano di domenica 25 settembre, al quale sono chiamati i cittadini italiani e dove Fratelli d’Italia presenza Fabrizio Rossi alla Camera nel collegio uninominale Grosseto-Siena per tutta la coalizione di centrodestra e nel listino plurinominale lista Fratelli d’Italia alla Camera circoscrizione Grosseto-Siena-Arezzo-Livorno, e Simona Petrucci al Senato per tutta la coalizione del centrodestra collegio uninominale Grosseto-Siena-Arezzo.







“Si apre così anche in città la campagna elettorale, - annunciano Fabrizio Rossi e Simona Petrucci – con la presenza quotidiana al gazebo di militanti, simpatizzanti, dirigenti e candidati. Questa postazione di fatto diventerà una sede avanzata di tutto il partito della Meloni sul territorio comunale”.

“La presenza di una nostra postazione fissa in pieno centro cittadino, - commentano i candidati di Fratelli d’Italia Simona Petrucci e Fabrizio Rossi– rappresenta un valore aggiunto per stare ancora più vicino ai cittadini, alla popolazione, ai commercianti e alle imprese locali, così da essere punto di ascolto e ricezione delle problematiche del territorio. Anche questo è un modo di far politica in mezzo alla gente e per la gente, come ha sempre fatto in tutti questi anni Fratelli d’Italia”.

Altri gazebo saranno allestiti anche in altre realtà comunali della provincia, come Orbetello, Porto Santo Stefano, Roccastrada, Follonica, Orbetello. Presso il gazebo potrà essere consultato il programma elettorale di Fratelli d’Italia, e chi vorrà potrà aderire al partito di Giorgia Meloni effettuando il tesseramento per il 2022.