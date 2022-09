Fratelli d’Italia chiude la campagna elettorale sulle Mura Medicee di Grosseto

Fabrizio Rossi, coordinatore regionale FDI-Toscana e vicesindaco di Grosseto: “Se vinco non lascio la mia città, ma raddoppio l’impegno per la Maremma.”



Grosseto: #Pronti, questo è stato slogan nazionale, ma anche locale che ha accompagnato Fratelli d’Italia in questa breve, ma intensa campagna elettorale che ha visto presenti tutti i giorni nei territori del vasto collegio elettorale di Grosseto, Siena, Arezzo, Elba e Livorno, i candidati di Camera e Senato del partito della Meloni, Fabrizio Rossi candidato per il centrodestra nel collegio Uninominale Grosseto-Siena e per Fratelli d’Italia al Plurinominale Livorno-Grosseto-Siena-Arezzo, e Simona Petrucci, candidata per il centrodestra nel collegio Uninominale Grosseto-Siena-Arezzo.

“Siamo stati in quest’ultimo mese in ogni angolo del vasto territorio del collegio elettorale della Toscana. Andando anche nei posti più remoti e spesso dimenticati dalla politica della sinistra. - commentano Fabrizio Rossi e Simona Petrucci - Abbiamo incontrato e soprattutto ascoltato tantissimi cittadini, famiglie e lavoratori, imprese, raccogliendo le preoccupazioni per il loro futuro, ai quali abbiamo risposto che su Fratelli d’Italia potranno sempre contare. Saremo sempre al loro fianco, pronti a fare la nostra parte quando saremo assieme a tutto il centrodestra alla guida del Paese”.

“Abbiamo, - proseguono Rossi e Petrucci – partecipato ad incontri con tutte le associazioni di categoria: dagli agricoltori, allevatori, industriali, artigiani, commercianti, balneari, ecc. Abbiamo incontrato ordini professionali, partite Iva, gli ambulanti nei vari mercati rionali, e tantissime altre categorie, raccogliendo le loro istanze e preoccupazioni”.

“Questo è stato il nostro modo di fare campagna elettorale, tra la gente. Un modo chiaro, sensibile, pulito, ma soprattutto coerente per candidarci a rappresentare un territorio nel quale viviamo, lavoriamo e conosciamo. Per questo, e molto altro, chiediamo agli elettori di votare Fratelli d’Italia e scegliere la coalizione di centrodestra”, concludono Fabrizio Rossi e Simona Petrucci.

Intanto questi gli ultimi appuntamenti: