Acquapendente. Il soprano Martina Barreca fotografia 1 (applauditissima nel ruolo Zeffiro ne “Il Nascimento di Aurora di Tommaso Albirnoni) ed il contralto Eisabetta Vuocol (emozionante il personale spartito all’interno del Coro della Cattedrale di Siena), ospiti d’eccezione dell’evento “Francigena Musica tra arte e spiritualità: i grandi maestri in cammino lungo la Via del Pellegrino” organizzato Domenica 18 Dicembre alle ore 18.15 presso la Chiesa di San Francesco da Comune di Acquapendente e Parrocchia Santo Sepolcro.





Assieme alla Corale ed all’Ensamble Francigena diretta da Alessio Chuppesi si esibiranno nel “Concerto di Natale” che prevede musiche di Charpentier, Haendel, Vivaldi. Evento in collaborazione con l’Associazione Europea Via Francigena, l’Associazione Culturale Arisa, la Corale Polifonica Santa Cristina di Bolsena, il Coro Polifonico Maria Santa Rosiello, la Corale Padre Corrado Vestri di Santa Fiora, l’Associazione Culturale Arisa Via Francigena, Cappella musicale Basilica Santo Sepolcro.