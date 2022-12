Francesco Barberini alla Fiera dell’Editoria

Acquapendente: Strenna natalizia per Comune di Acquapendente e Riserva Naturale Monte Rufeno: la Regione Lazio invita il provetto giovane ornitologo Francesco Barberini a far parte integrante dello stand allestito presso la Fiera dell’Editoria in programma alla Nuvola dell’Eur, domenica 11 Dicembre.

«Presenterò il libro - sottolinea Francesco - "Le ali di Monte Rufeno" atlante dell’avifauna del Comune di Acquapendente scritto assieme al Guardiaparco dell’area protetta Matteo Faggi. Dedicato a Maria Teresa Pelorosso che amava moltissimo la natura della nostra splendida Riserva contiene le prefazioni del Direttore Dottor Massimo Bedini e dell’ornitologo Pierandrea Brichetti».

Agli Enti locali che hanno nominato Francesco Ambasciatore aquesiano dell’Ambiente, la Regione Lazio ha fatto pervenire nota informativa di esplicazione progetto: “La fiera”, sottolineano, “promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori torna al Centro Congressi la Nuvola dell’Eur7. L’evento editoriale, dedicato esclusivamente agli editori italiani piccoli e medi, ancora una volta si interroga sui grandi tempi del nostro tempo (la libertà, la guerra e la pace) attraverso la potente arma dei libri. 500 espositori, provenienti da tutto il Paese, presenteranno al pubblico le novità e il proprio catalogo, Cinque giorni e oltre 600 appuntamenti in cui ascoltare autori, assistere a dialoghi, letture, dibattiti ed incontrare gli operatori professionali.

Il libro scritto da Francesco rientra in un programma curato appositamente in uno stando con 4 aree tematiche: