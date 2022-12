Frana Mura, (FDI): Amministrazione comunale si disinteressa dei pezzi di storia

Grosseto: “Ci sono alcuni detti popolari che sono sempre di grande aiuto: “non si crede al Santo se non si vede la festa”. In questo caso il Santo ha aiutato anche in assenza della festa, perché se per ipotesi la porzione di Mura a Massa Marittima fosse crollata nel giorno del mercato settimanale, la probabilità dei danni che avremmo potuto assistere sarebbero stati forse ben più gravi”, afferma il coordinamento comunale Fratelli d’Italia Colline Metallifere-Massa Marittima.



“Eppure, in più di un’occasione le opposizioni in consiglio comunale avevano manifestato il rischio palese, presente in quei sostegni, che erano visibilmente in condizioni di evidente precarietà. Ma purtroppo a questo, da parte dell'amministrazione sono state fornite quasi sempre risposte assolutamente ondivaghe e prive di certezze”. “Noi di Fratelli d'Italia riteniamo che da parte dell'amministrazione comunale ci sia stato un “certo rilassamento”, e diciamolo pure, un totale disinteresse nei confronti di alcuni pezzi di storia di questa cittadina, ma il fatto che riteniamo più grave è quello della totale sottovalutazione del pericolo insito nello stato di certe strutture, perché su altre cose si può transigere, ma sulla sicurezza dei cittadini, non ci si può affidare al caso. Fratelli d'Italia, vuole ricordare alla amministrazione Giuntini che il mandato finisce nella primavera del 2024, e che fino ad allora sono obbligati a governare, e bene, e non a guardare lo svolgersi degli eventi”, termina il coordinamento Colline metallifere di Fratelli d'Italia-Massa Marittima.