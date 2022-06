“Forza ragazzi, siamo tutti con voi”. Emozione e lacrime in campo

Grosseto: All'ingresso delle formazioni, ieri sera durante i quarti di finale della 47° Coppa Passalacqua, i protagonisti dell'Atletico Maremma indossavano magliette bianche dove era scritto “Forza ragazzi, siamo tutti con voi”. Parole rivolte ai giovani coinvolti nell'incidente di domenica mattina sulla castiglionese.

Quelle dei ragazzi dell'Invictasauro, invece, gridavano le parole “Mattia devi vincere questa partita”. Mattia, in prestito dal Sant'Andrea, ha giocato due gare del Passalacqua con la loro divisa. Sul terreno di gioco anche tutto il Sant'Andrea, mister Michele Cinelli in testa con in mano una maglietta azzurra numerata con l'undici. “Mattia ha segnato il suo primo gol in Promozione indossando questa maglia – sono le parole di Cinelli – e siamo sicuri che tornerà a indossarla. Forza Mattia, ti siamo tutti vicino. Forza Mattia”.

Emozione sui volti, lacrime. Poi lo sport si è ripreso il campo.