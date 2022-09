Forza Italia, unica forza parlamentare guardiana degli interessi del cittadino

Berardi: “Con il voto al Senato di martedì è stato finalmente accolto l'ordine del giorno sull’emendamento “Superbonus”, fortemente voluto da Forza Italia. Una battaglia non facile per un iter che ha incontrato di fronte a sé diversi ostacoli".

Grosseto: "Forza Italia, da sempre vicino alle istanze delle famiglie e delle partite IVA, pilastri del Paese e spina dorsale dell’Italia, si è battuta fin da subito, in entrambi i rami del Parlamento, affinché la modifica al testo legislativo accogliesse e facesse proprio un principio ispirato ai più alti valori liberali e che Forza Italia ha fatto proprio fin dal momento della sua costituzione: la tutela del cittadino di fronte alle ingerenze dello Stato e la sua difesa di fronte a circostanze che possano lederlo nella sua dignità di individuo e nell’esercizio della sua libertà come persona.

Grazie all’emendamento passato in Senato, alla responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e dei superbonus, è stato possibile stabilire il capitolo dei fondi per affrontare l'emergenza energetica e dare così un supporto concreto alle famiglie italiane. Di fatto l’emendamento prevede l'estensione agli ultimi mesi dell'anno del bonus sociale per luce e gas (e conseguente allargamento dell'Isee a 12mila euro), l'introduzione di tariffe agevolate per i cosiddetti clienti "vulnerabili", il congelamento delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura fino al prossimo maggio, l'azzeramento degli oneri di sistema per il quarto trimestre e dell'Iva al 5% sul gas, una nuova tornata di crediti d'imposta per le imprese energivore e gasivore.

Un importante passo in avanti per contrastare il “caro energia” e superare, con coraggio e determinazione, la fase critica della crisi energetica. Il nostro lavoro come forza parlamentare avrà sempre al centro il cittadino e sarà mosso, come sempre, da un profondo spirito di servizio. Forza Italia si dimostrerà ancora una volta autentica guardiana degli interessi della persona, lavorando affinché l’idea di uno stato più giusto e più equo possa trovare una realizzazione effettiva”, conclude il Sen. Roberto Berardi, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Toscana P02 (Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno).