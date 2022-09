Forza Italia: “Teleriscaldamento: aumenti ingiustificati, intervenga il Comune”

Santa Fiora: “Amiata Energia ha deciso degli aumenti ingiustificati sulle tariffe del teleriscaldamento che sono del tutto ingiustificati: aumenti nella tariffa anche del 10% che non trovano alcuna ragione, vista la fonte di approvvigionamento che è appunto il fluido geotermico della centrale Enel di Bagnore", affermano Riccardo Ciaffarafà, cordinatore Forza Italia Amiata e Jessica Ciaffarafà, cordinatore provinciale Azzurro Donna.

"Vediamo questi aumenti come l’ennesima speculazione, come su tanti altri prodotti, adducendo a giustificazione falsamente la situazione internazionale. Situazione che non incide assolutamente nulla sul costo del fluido geotermico fornito da ENEL né, tanto meno, su tanti altri prodotti che sono aumentati. Amiata Energia non ha nemmeno scorporato dalle bollette i 20 giorni di blocco completo del servizio, avuto nel mese di luglio e questa è una vergogna: chiediamo che nella prossima bolletta venga subito applicato lo sconto dovuto. Ma l’Amministrazione comunale dov’è? Cosa fa? E’ bene ricordare che la società Amiata Energia è una società pubblico/privata dove il Comune ha il 20% delle azioni e può intervenire sulle tariffe: è bene che Sindaco e amici si occupino urgentemente della situazione che coinvolge direttamente i cittadini e le nostre tasche e blocchino gli aumenti. Questa Amministrazione, ancora una volta, è assente dai problemi reali dei cittadini dimostrando di non capire quali sono le esigenze reali di chi abita in questo comune: qui abbiamo bisogno di meno chiacchere, meno iniziative di nicchia e più servizi, altrimenti ci troveremo fra pochi anni di fronte un comune svuotato dai cittadini di Santa Fiora e sostituito con una manciata di turisti della domenica”, concludono Riccardo Ciaffarafà, cordinatore Forza Italia Amiata e Jessica Ciaffarafà, cordinatore provinciale Azzurro Donna.