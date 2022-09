Cronaca Forno di Baccinello allagato per il maltempo 27 settembre 2022

Redazione Grosseto: Confartigianato Imprese Grosseto esprime vicinanza e solidarietà ai proprietari del forno di Baccinello, che nei giorni scorsi hanno subito diversi danni a seguito dell’allagamento dei magazzini, che sono stati invasi dall’acqua e dal fango, per l’esondazione del fosso della vicina strada provinciale.



“Chiediamo alla Provincia di Grosseto un intervento immediato per la ripulitura della fossetta, –afferma Mauro Ciani, direttore di Confartigianato Imprese Grosseto – e al Comune di Scansano di intervenire sulla manutenzione dei terreni adiacenti, dai quali provengono i detriti. Comprendiamo la preoccupazione dei titolari del panificio, che temono di trovarsi di nuovo in questa situazione, essendo già il terzo allagamento che subiscono. È importante che Provincia e Comune intervengano quanto prima, anche perché stiamo andando verso la stagione invernale ed è probabile che si verifichino di nuovo condizioni meteo simili a quelle dei giorni scorsi.” (foto di repertorio) Seguici





