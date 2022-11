Formimpresa propone un corso professionale di 900 ore

“Una grande opportunità per entrare nel mondo del lavoro”



Grosseto: Una grande opportunità formativa per imparare una professione molto ricercata nel settore moda, che oggi ha una grande difficoltà nel reperire manodopera specializzata soprattutto nella produzione di campionari. Questo percorso di qualifica che ha come partner Creavi, laboratorio e scuola di formazione nel settore moda con sede a Grosseto, è riconosciuto dalla Regione Toscana e si articolerà in un’attività formativa di 900 ore di cui 540 ore in aula e 360 di stage presso aziende del settore.

I corsisti impareranno a realizzare capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino, e articoli di maglieria e corsetteria a partire da scampoli preconfezionati, ad utilizzare macchine per cucire o speciali, inoltre ad sapranno occuparsi della rifinitura e stiratura dei capi confezionati, compresa l’imbustatura e scatolatura, per passare il capo confezionato al reparto per la spedizione finale. Al termine delle 90 ore verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale.

“Con questo percorso vogliamo creare nuove opportunità lavorative ma anche trasmettere le capacità – afferma Cristina Frascati direttrice di Formimpresa – di una figura artigiana che rischiamo di perdere nel prossimo futuro. Coloro che lo frequenteranno avranno una grande opportunità acquisendo la conoscenza sui materiali, sulle tecniche e sulle tecnologie del laboratorio artigiano”.

Gli argomenti trattati saranno: Modellistica Sartoriale; Attrezzature e macchine; Cucitura; Confezione; Controllo Qualità; Inglese Tecnico; Realizzare un prototipo; Informatica Tecnica; Caratteristiche e tipologie del tessuto, filati e accessori; Sicurezza sul lavoro.

Il corso organizzato dall’agenzia formativa Formimpresa è aperto a tutti e partirà lunedì 28 novembre nella sede di Confartigianato Imprese Grosseto in via Monte Rosa 26 a Grosseto. Nel costo del corso è compreso il materiale didattico e un kit iniziale di lavoro. Per avere maggiori informazioni su costi e modalità di iscrizione: 0564 419656 — 0564 419544 formimpresa@artigianigr.it.