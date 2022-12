Formimpresa: Aperte le iscrizioni per il corso di aggiornamento antincendio

Livello 1 - agg. (ex livello basso)



Grosseto: Il corso avrà la durata di 2 ore e si svolgerà a Grosseto il 14 dicembre 2022 nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto in via Monte Rosa, 26. Dal 4/10/22, ai sensi del D.M. 2/9/21 gli addetti antincendio devono essere soggetti ad un aggiornamento formativo con cadenza quinquennale, pertanto chi ha svolto il corso nei 5 anni antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto deve provvedere all'aggiornamento.

- Se la data dell'attestato di Formazione Antincendio è successiva al 04/10/2017 aggiornamento da fare entro 5 anni dalla data dell'attestato.

- Se la data dell'attestato di Formazione Antincendio è precedente al 04/10/2017 aggiornamento da fare entro 04/10/2023.

Il corso ha una durata complessiva di 2 ore e si svolgerà il 14 dicembre 2022 a Grosseto in via Monte Rosa, 26 – presso la sede di Confartigianato Imprese Grosseto. Per informazioni su costi e iscrizioni: 0564 419544 - 0564 419640 formimpresa@artigianigr.it.