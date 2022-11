Formazione professionale presso la Scuola Chef in Campus – Italian Food Accademy

Acquapendente: Jacopo Colinelli, Alice Milo, Arianna Milo delle ex classi quinte dell’Istituto Alberghiero “P.Artusi” di Forlimpopoli sono stati ospiti presso il Ristorante “La Parolina” di Trevinano per un periodo di formazione presso la Scuola Chef in Campus – Italian Food Accademy.

“Prestigiosa trasferta formativa - sottolinea il Dirigente scolastico Mariella Pieri - per gli studenti destinatari della Borsa di Studio dedicata a Gianfranco e Bruna Bolognesi che alla pari di Artusi hanno segnato la stria della cucina del BelPaese. Gli studenti appartenenti agli indirizzi di enogastronomia, sala vendita ed accoglienza turistica hanno inoltre ricevuto anche un premio in denaro, ma, quello che più conta, trascorso,, un vero e proprio periodo esperienziale in cui sono venuti a contatto con emergenti realtà formative di specializzazione post diploma e soprattutto hanno beneficiato dell’opportunità di familiarizzare con tutta la filiera del mondo dell’alta ristorazione attraverso la partecipazione a lezioni ed esperienze conoscitive, come ad esempio visite in aziende produttrici. Un ringraziamento agli chef stellati Iside De Cesare e Romano Gordini sostenitori e patrocinatori dell’evento quanto della serata finale, che alla Frasca di Bolognesi hanno affinato la loro formazione e dopo varie esperienze professionali alla corte dei più celebri guru del mondo della ristorazione sono giunti a Trevinano ristorante gourmet che proprio in queste ultime ore ha ricevuto anche per 2023 la prestigiosa stella Michelin. Anche e sopratutto per onorare il grande Maestro che ha sempre onorato ed incoraggiato il talento e la passione delle nuove generazioni, ora incarnati dalle giovani promesse del Nostro Istituto”.

Martedì 6 Dicembre la seconda borsa di studio intitolata ai coniugi Bolognesi si svolgerà presso lo stesso Istituto.