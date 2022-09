Attualità "Formarsi per non fermarsi" 9 settembre 2022

Redazione Grosseto: La figura dell'operatore di Polizia Locale è diventata sempre più centrale per la vita quotidiana. La prossimità verso i cittadini e la sicurezza urbana sono i fattori di primaria importanza, oltre al territorio. In sintesi il biglietto da visita dell'Amministrazione. Non più il vecchio "vigile" ma un Poliziotto con funzioni di: Polizia Stradale, Polizia Giudiziaria e Ausiliario di Pubblica Sicurezza art. 5 legge 65/86. Il Comune di Grosseto, ha indetto un CONCORSO per nr 3 AGENTI di Polizia Locale. Per l'occasione l''UGL ha organizzato un corso di preparazione al Concorso tenuto da operatori di settore altamente qualificati, con formula FAD, formazione a distanza.

Per ulteriori info scrivere a: uglautonomie-pl@libero.it

