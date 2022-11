“FoodNet”: il nuovo viaggio social alla scoperta delle eccellenze della Maremma Tosca

Il tour per promuovere sui social la storia e i sapori del territorio ha fatto tappa a Seggiano, incantevole borgo alle pendici del Monte Amiata



Grosseto: Promuovere attraverso i canali social le eccellenze storiche ed enogastronomiche che rendono unico un territorio. Con queste premesse nasce “FoodNet”, la nuova iniziativa ideata da Mèntore Confcommercio Toscana e promossa da Confcommercio Grosseto e Vetrina Toscana, il progetto di Regione Toscana e Unioncamere Toscana che promuove il turismo enogastronomico.

Il viaggio di Food Net è infatti partito da Firenze il 24 novembre per arrivare poi, venerdì scorso, in provincia di Grosseto, a Seggiano. L’incantevole borgo alle pendici del Monte Amiata è stato il protagonista dei racconti di alcuni giornalisti e blogger enogastronomici, che faranno conoscere ai propri follower il gusto dei piatti tipici e delle specialità della tradizione toscana. “FoodNet nasce con l'obiettivo di valorizzare i prodotti della cucina tradizionale promossi da Vetrina Toscana – spiegano da Mèntore Confcommercio Toscana - in un'ottica di promozione orientata alla diffusione attraverso i canali web e social”.

Ad accogliere i giornalisti e blogger è stato il ristorante la Scottiglia, in località Pescina. “Questo progetto è partito nel mese di febbraio con seminari gratuiti rivolti ai ristoratori – commentano Giulio Gennari e Gabriella Orlando, presidente e direttore Confcommercio Grosseto – Ancora una volta abbiamo riscontrato negli operatori del settore un vero interesse verso il mondo digitale ed una grande voglia di stare al passo con i tempi. Tanti ristoratori vogliono giustamente sfruttare le potenzialità offerte dal web e dai social per valorizzare la propria immagine ed intercettare in tutti i canali la domanda dei potenziali clienti; noi, come sempre, siamo ben felici di poter offrire alle imprese gli strumenti per crescere”.

Per l’occasione, blogger e giornalisti hanno potuto visitare il Museo dell’olio a Seggiano, con degustazione di questo eccezionale prodotto, poi la cena al ristorante la Scottiglia, per concludere il percorso non solo digitale. E’ stato un tripudio di assaggi della tradizione. Nel menù degustazione preparato per l’occasione, l’incontro tra la tradizione e l’innovazione: la terrina toscana, l’uovo di Paolo Parisi croccante con la spuma di pecorino di Seggiano, concassè di pomodoro e verdure saltate, la battuta di manzo al coltello con olio Seggiano Dop e le sue salsine, tra cui una speciale realizzata con la cipolla della Selva. Poi alcuni primi, tra cui la “Scottiglia”, il piatto principale che dà il nome al ristorante, tortelli maremmani ricotta di Seggiano e spinaci, cappelletti ripieni di quaglia su crema di soffritto e una pappardella d’autunno con crema di zucca, castagna del Monte Amiata sbriciolata, guanciale croccante e spuma di taleggio. Per secondo, cinghiale alla cacciatora, una scaloppona di maiale su crema di porro e patate e funghi cardoncelli saltati, accompagnata da carciofi fritti.

“Food Net è stato un progetto piacevole e interessante – ha commentato Massimo Pierangioli, titolare del ristorante La Scottiglia – Esperti di comunicazione e fotografi ci hanno fornito conoscenze tecniche utili per gestire correttamente la presenza del nostro ristorante sui social network e per aprirci la mente verso nuove potenzialità. Abbiamo sempre puntato sul passaparola, che riteniamo ancora fondamentale, e in questo senso i social possono essere un altro strumento valido, anche per raggiungere le generazioni più giovani”.