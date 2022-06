annuncio Finanza Fondo perduto: le istruzioni per la domanda contributi Decreto sostegni bis 14 giugno 2022

Redazione Grosseto: Sono uscite le istruzioni per la presentazione della domanda per i contributi a fondo perduto settore matrimoni, eventi e Horeca - hotel, catering e ristorazione - previsti dal Decreto Sostegni bis.

Le imprese con i requisiti richiesti hanno tempo fino il 23 giugno 2022 per presentare la domanda. L'Agenzia delle entrate ha definito i destinatari del contributo individuando specifici codici ATECO. Per avere assistenza nella presentazione della domanda e maggiori informazioni contattare Irene Andreucci – responsabile del settore fiscale di Confartigianato Imprese Grosseto 0564 419611 irene.andreucci@artigianigr.it.





